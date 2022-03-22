Голова ВР Стефанчук - білорусам: подумайте про своїх дітей, яких Ви залишите сиротами

"Російські війська підступно зайшли в Україну через територію Білорусі, піднявши радіоактивний попіл Чорнобиля, який знову через 36 років отруює українців і білорусів. З вашої території щодня злітають літаки і запускають ракети, що вбивають наших дітей і жінок. Зараз злочинний режим Путіна хоче кинути в м'ясорубку війни ваших синів", - заявив Стефанчук.

Він закликав білорусів не мовчати і слідувати за співвітчизниками, які допомагають Україні боротися з ворогом. Вони вже довели, що можуть не пустити російські війська по своїх залізницях.

"Я звертаюся до білоруських матерів - не відпускайте своїх синів на війну! Я звертаюся до білоруських жінок - не відпускайте своїх чоловіків і коханих на вірну загибель! Я звертаюся до білоруських чоловіків-подумайте про своїх дітей, яких Ви залишите сиротами, або про ще ненароджених своїх дітей! Я звертаюся до білоруських військових-пам'ятайте, що злочинні накази можна і потрібно не виконувати", - звернувся голова Верховної Ради до сусідів.