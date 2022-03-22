Глава ВР Стефанчук – белорусам: подумайте о своих детях, которых вы оставите сиротами
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук обратился к белорусскому народу с призывом не вступать в войну на стороне Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Верховной Рады Украины.
"Российские войска коварно зашли в Украину через территорию Беларуси, подняв радиоактивный пепел Чернобыля, снова через 36 лет отравляющий украинцев и белорусов. С вашей территории ежедневно взлетают самолеты и запускают ракеты, убивающие наших детей и женщин. Сейчас преступный режим Путина хочет бросить в мясорубку войны ваших сыновей", - заявил Стефанчук.
Он призвал белорусов не молчать и следовать за соотечественниками, которые помогают Украине бороться с врагом. Они уже доказали, что могут не пустить российские войска по своим железным дорогам.
"Я обращаюсь к белорусским матерям – не отпускайте своих сыновей на войну! Я обращаюсь к белорусским женщинам – не отпускайте своих мужчин и любимых на верную гибель! Я обращаюсь к белорусским мужчинам – подумайте о своих детях, которых вы оставите сиротами, или о еще нерожденных своих детях! Я обращаюсь к белорусским военным – помните, что преступные приказы можно и нужно не выполнять", - обратился глава Верховной Рады к соседям.
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