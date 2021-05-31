Голова ВООЗ: настав час для міжнародної угоди про готовність до пандемії

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреїсус закликав 31 травня якнайшвидше розпочати глобальні переговори щодо узгодження міжнародного договору про готовність до пандемії та реагування на неї. Він вважає, що настав час для такої угоди.

Генеральний директор ВООЗ також сказав на заключному засіданні щорічної тижневої асамблеї міністрів, що агентству ООН потрібно стійке та гнучке фінансування.

"Єдина рекомендація, яка, на мою думку, зробить найбільше для зміцнення ВООЗ та глобальної безпеки в галузі охорони здоров’я - це рекомендація договору про готовність до пандемії та реагування, яка також може зміцнити відносини між державами-членами та сприяти співпраці. Це ідея, час якої настав", - сказав Тедрос.