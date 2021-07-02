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Глава ВООЗ: світ знаходиться в дуже небезпечному періоді пандемії COVID-19 через штам "Дельта"

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Женева, П'ятниця 02 липня 2021 19:16
Глава ВООЗ: світ знаходиться в дуже небезпечному періоді пандемії COVID-19 через штам "Дельта" Фото: глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреисус (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреісус заявив, що світ знаходиться в дуже небезпечному періоді пандемії COVID-19. Причинами цього він назвав мутації коронавірусу, включаючи індійський штам "Дельта".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ глави ВООЗ.

"У поєднанні з більш швидко передаються варіантами (коронавірусу - ред.), такими як "Дельта", який швидко стає домінуючим штамом у багатьох країнах, ми знаходимося в дуже небезпечному періоді пандемії COVID-19", - сказав Гебреісус.

Він також зазначив, що багатьом країнам вдалося запобігти поширенню коронавірусу серед свого населення. "Однак пандемія сильно вдарила по економіках країн, наприклад, через зниження доходів від туризму", - уточнив глава ВООЗ.

Нагадаємо, у ВООЗ повідомили, що на сьогоднішній штам коронавірусу "Дельта" виявили вже в 98 країнах світу.

Зазначимо, раніше вчені назвали вакцини, які можуть захищати від COVID роками.

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ВООЗ пандемия Коронавірус "Дельта"
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