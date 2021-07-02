Глава ВООЗ: світ знаходиться в дуже небезпечному періоді пандемії COVID-19 через штам "Дельта"

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреісус заявив, що світ знаходиться в дуже небезпечному періоді пандемії COVID-19. Причинами цього він назвав мутації коронавірусу, включаючи індійський штам "Дельта" .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ глави ВООЗ .

"У поєднанні з більш швидко передаються варіантами (коронавірусу - ред.), такими як "Дельта", який швидко стає домінуючим штамом у багатьох країнах, ми знаходимося в дуже небезпечному періоді пандемії COVID-19", - сказав Гебреісус.

Він також зазначив, що багатьом країнам вдалося запобігти поширенню коронавірусу серед свого населення. "Однак пандемія сильно вдарила по економіках країн, наприклад, через зниження доходів від туризму", - уточнив глава ВООЗ.