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Глава ВОЗ: мир находится в очень опасном периоде пандемии COVID-19 из-за штамма "Дельта"

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Женева, Пятница 02 июля 2021 19:16
Глава ВОЗ: мир находится в очень опасном периоде пандемии COVID-19 из-за штамма "Дельта" Фото: глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что мир находится в очень опасном периоде пандемии COVID-19. Причинами этого он назвал мутации коронавируса, включая индийский штамм "Дельта".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы ВОЗ.

"В сочетании с более быстро передающимися вариантами (коронавируса - ред.), такими как "Дельта", который быстро становится доминирующим штаммом во многих странах, мы находимся в очень опасном периоде пандемии COVID-19", - сказал Гебреисус.

Он также отметил, что многим странам удалось предотвратить распространение коронавируса среди своего населения. "Однако пандемия сильно ударила по экономикам стран, например, из-за снижения доходов от туризма", - уточнил глава ВОЗ.

Напомним, в ВОЗ сообщили, что на сегодняшний штамм коронавируса "Дельта" выявили уже в 98 странах мира.

Отметим, ранее ученые назвали вакцины, которые могут защищать от COVID годами.

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ВОЗ пандемия Коронавирус "Дельта"
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