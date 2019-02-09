Голова ВМС США закликав Вашингтон "першими завдати удару" по Росії та Китаю

Адмірал Річардсон стурбований нарощуванням РФ військово-морської присутності в Східному Середземномор'ї

Начальник штаба Военно-морских сил США адмирал Джон Ричардсон призвал Вашингтон "первыми нанести удар" по России, которая "захватывает ключевые водные магистрали", и Китаю. Об этом он заявил, выступая в Атлантическом совете, передает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.

"Я считаю, было бы замечательно, если бы мы смогли вынудить русских, наших конкурентов, реагировать на наши первые шаги. Время от времени игра на белой стороне доски является преимуществом", - заявил Ричардсон.

Адмирал считает, что США должны думать не только о том, чтобы дать отпор, но и о том, чтобы первыми "оказать давление в паре регионов", поскольку Россия нарастила военно-морское присутствие в Восточном Средиземноморье.

Ричардсон также отметил, что за последнее время улучшились ракетные системы у потенциальных противников Соединенных Штатов и призвал думать не о потенциальной угрозе, а о новых средствах защиты, которые в ближайшие годы будут установлены на авианосцы.

Напомним, президент США Дональд Трамп вскоре назовет новых командующих американской армией и Военно-морскими силами, а также корпусом морской пехоты.