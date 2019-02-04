Трамп незабаром призначить нових командуючих армією та ВМС, - WSJ

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Дональд Трамп в найближчі тижні оголосить про призначення нових командуючих

Президент США Дональд Трамп незабаром назве нових командуючих американською армією і Військово-морськими силами, а також корпусом морської піхоти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Очікується, що президент США Дональд Трамп в найближчі тижні оголосить про призначення. Трамп також назве ймовірних наступників командування штабів американських військ в Африці та Європі.

Зазначимо, командувачі служать на вказаних вище посадах обмежену кількість часу, нові призначення повинні бути схвалені Сенатом.

Як повідомляється, новим главою Командування спеціальних операцій Збройних сил США може стати генерал-лейтенант Річард Кларк, посаду голови Центрального командування повинен зайняти генерал-лейтенант Кеннет Маккензі, а головнокомандуючий об'єднаними силами НАТО в Європі може стати генерал Тод Уолтерс.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що має намір залишити американську військову присутність в Іраку для стеження за Іраном.