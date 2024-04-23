Глава ВМФ Швеции обвинила российский "теневой флот" в шпионаже

Российский "теневой флот", который ежедневно передвигается по Балтийскому морю, может использоваться в шпионских целях.

Об этом заявила командующая Военно-морскими силами Швеции Ева Скуг Хаслум, сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT .

По ее словам, "теневой флот" РФ ежедневно перемещается по Балтийскому морю и перевозит несколько сотен тысяч тонн нефтепродуктов.

Ева Скуг Хаслум объяснила, что страна следит за перемещениями и что есть документы, подтверждающие, что некоторые корабли могут быть использованы для шпионажа. Она утверждает, что корабли российского "теневого флота" могут использоваться для радиоразведки, то есть перехвата сообщений.

"Например, мы находим антенны и мачты, которые обычно не принадлежат рыболовному судну. Поэтому понятно, что у того, что движется в море, иногда есть и другие цели в их деятельности", - добавила она.

"Теневой флот" РФ

Российский "теневой флот" состоит из старых, часто опасных для экологии судов, которые используются для экспорта российской нефти в обход санкций.

Около половины морских перевозок нефти в России сегодня осуществляется через Балтийское море, речь идет об около 3 миллионов баррелей в день.