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Голова ВККСУ прокоментував рішення Верховного Суду щодо судді Гольник

Новини » Суспільство    28.01.2019 - 17:00
Голова ВККСУ прокоментував рішення Верховного Суду щодо судді Гольник
Фото: Лариса Гольнік (facebook.com/LarysaGolnyk)

Велика Палата ВСУ скасувала попереднє рішення Вищої ради правосуддя щодо винесення догани Гольник

Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергій Козьяков прокоментував рішення Великої палати Верховного Суду України щодо судді Лариси Гольник. Про це повідомляє РБК-Україна.

"Ми знаємо про рішення Палати по пані Гольник. Проте ви бачите нашу велику завантаженість по даному питанню. Зараз ми з'ясовуємо, коли ми можемо розглянути цю заяву. Ми обов'язково її розглянемо", - сказав він на брифінгу.

Нагадаємо, Велика Палата Верховного Суду України скасувала попереднє рішення Вищої ради правосуддя щодо винесення догани Гольник. Гольнік отримала догану за публікації в Facebook і "зрив зборів суддів Жовтневого райсуду Полтави".

23 травня Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя винесла рішення про догану для Гольник і позбавлення її доплат на 1 місяць.

Додамо, Полтаві, 22 листопада, були побиті суддя Гольник і її чоловік Ігор Гавриленко. За словами постраждалих, напад скоїли двоє чоловіків у масках, які одразу почали бити їх трубами. Як повідомляється, нападники втекли з місця події.

Далі поліція порушила справу за фактом нападу на суддю у Полтаві по частині 4 статті 296 Карного кодексу України (Хуліганство із застосуванням зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

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