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Голова Верховного суду виступила проти перезавантаження суду

Новини » Політика    15.10.2019 - 13:34
Голова Верховного суду виступила проти перезавантаження суду
Фото: Валентина Данішевська (rsu.gov.ua)

Перезавантаження роботи Верховного суду вплине на стабільність судової системи

Голова Верховного суду виступила в Раді проти перезавантаження суду. Про це заявила голова Верховного суду Валентина Данишевська під час розгляду президентського законопроекту судреформи у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

З її слів, перезавантаження роботи Верховного суду вплине на стабільність судової системи.

"Зі зміною Верховної ради, зі зміною виконавчої гілки влади, зі зміною президента, судова гілка влади розпуску не підлягає. 19,5 тисяч увязнених чекають на судове рішення. 4 мільйона українців щорічно звертаються до судів. 2 тисячі суддів не вистачає у судовій системі. Перезавантаження Верховного суду вплине на стабільність судової системи. Дисциплінарні процедури, які пропонуються, скорочення без надання можливості судді підготуватись належним чином вкрай знищать незалежність судсистеми", - заявила Данишевська.

Після виступу Данишевської Рада відхилила поправку № 28, яка була відхилена комітетом. Так, депутати продовжили розгляд усіх правок до другого читання законопроекту № 1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування".

Нагадаємо, президентський законопроект №1008 про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління до другого читання отримав більше 300 поправок від народних депутатів.

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