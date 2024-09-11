Глава Украинской Греко-Католической Церкви выступил в Берлине с мощным заявлением: детали

Во время выступления в Берлине глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав заявил, что война РФ против Украины - лишь "перекус" для страны-агрессора. Следующими же "блюдами" могут стать Страны Балтии, Кавказа и Центральной Азии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УГКЦ.

Что глава УГКЦ делал в Берлине

В Берлине Отец и глава Украинской Греко-Католической Церкви присоединился к традиционному ежегодному "Свято-Михайловскому приему" (St. Michael's Reception), в котором принимают участие выдающиеся общественные деятели (политики, интеллектуалы, представители СМИ).

На приеме присутствовало около 500 человек, среди которых, в частности, канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц, министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце и федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

Участие главы УГКЦ в "Свято-Михайловском приеме" - как почетного гостя - проходило по приглашению епископа Георга Бетцинга, главы конференции немецкого епископата и прелата д-ра Карла Юстена.

Участники "Свято-Михайловского приема" (фото: ugcc.ua)

В рамках мероприятия Блаженнейший Святослав выступил перед собравшимися и заявил, что никто не должен питать иллюзий относительно намерений РФ, ведь война против Украины - война и против Германии, и против Европы, и против всего демократического порядка.

"К сожалению, это также и ваша война. Украина нуждается в вашей поддержке не только ради себя, но и ради вас", - добавил он.

О чем еще говорил глава УГКЦ

Предстоятель УГКЦ напомнил участникам приема, что Украина приближается к тысячному дню полномасштабной войны, инициированной РФ.

"Тысячу дней сирен воздушной тревоги по всей стране. Тысячу дней кровавой бойни, террора и смертей. Десять лет прошло с момента первого акта агрессии - аннексии Крыма и начала войны в Донбассе", - поделился он.

По мнению Блаженнейшего Святослава, эта война превратилась в марафон, в котором украинцы должны постоянно бежать со спринтерской скоростью - чтобы не быть побежденными в смертельной гонке.

"Я прошу вас бежать вместе с нами - быстро, решительно и бесстрашно", - призвал он немецкий политикум и духовенство.

Архиепископ подчеркнул, что прибыл в Берлин не для того, чтобы жаловаться или сетовать. Его желание - принести надежду, ободрить и поделиться источником украинской силы и стойкости.

"У нас есть задача, которую мы должны выполнить вместе, потому что геноциды Гитлера и Сталина не могут повториться", - отметил мужчина и добавил, что никаких сомнений в "геноцидных намерениях РФ" быть не может.

Он объяснил, что "Путин выразил их недвусмысленно и не остановится ни перед чем, пока его не остановят".

Кроме того, глава УГКЦ отметил, что "пандемия войны охватила все российское общество".

Блаженнейший Святослав во время выступления (фото: ugcc.ua)

"Коллективный путин - это миллионы сообщников. Идеология зла не скрывает, что ее цель - уничтожение украинцев и окончательное "решение украинского вопроса". Она требует этого публично... Массовые убийства и захоронения в Буче, Ирпене, Бородянке и Изюме, бомбардировка роддома и драматического театра в Мариуполе, июльский ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве, 13 миллионов человек, вынужденных покинуть свои дома (8 миллионов беженцев и 5 миллионов внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) - все это напоминание о горьких плодах неоимпериалистического плана Путина", - подчеркнул Блаженнейший Святослав.

Он добавил, что кроме Украины у страны-агрессора есть и другие цели, среди которых - дестабилизация Германии и всей Европы любыми возможными способами (включая демографические и этнические чистки). В качестве примера он привел украинцев, вынужденных массово бежать в Европейский Союз, спасая собственные жизни.

По мнению архиепископа, Путин намерен "еще больше обезлюдить нашу страну путем более широкой, фактически тотальной оккупации, что приведет к бегству в ЕС еще не менее 10 миллионов беженцев".

"Можно только представить, как это повлияет на Германию. Украинцы платят большую цену, чтобы этого не произошло", - отметил он.

В заключение Блаженнейший Святослав призвал мировую демократию и Церковь не поддерживать мир, принимающий агрессию как успешный метод присвоения суверенной территории другой страны.

"Это было бы смертельным ударом по мировой безопасности, поскольку поощряло бы всех остальных потенциальных агрессоров", - считает он.

Говоря о мирном соглашении, глава УГКЦ отметил, что Украина нуждается и глубоко стремится к настоящему, справедливому, устойчивому миру, а не мимолетному, иллюзорному перемирию.

"Спросим себя: существует ли хоть одно безопасное соглашение между Украиной и РФ, которое бы последняя не нарушила? На самом деле - ни одного", - подытожил Предстоятель.