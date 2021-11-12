RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Глава української греко-католицької церкви обговорив з Папою Римським ситуацію в Україні

Автор: Анна Полисученко

Глава української греко-католицької церкви Святослав Шевчук провів у Ватикані аудієнцію з Папою Римським Франциском. Під час розмови священнослужителі обговорили ситуацію в Україні та війну на Донбасі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт УГКЦ.

Важливу увагу в ході розмови було приділено темі гуманітарної ситуації в Україні в умовах пандемії. Блаженніший Святослав розповів Римському Архієрею, що "сучасний пострадянський простір живе в умовах, коли багаті стають ще багатшими, а бідні ще біднішими".

"Особливого загострення додає енергетична війна, яка ведеться проти України. На ці проблеми накладається проблема війни на Сході України, яка не припиняється з 2014 року", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Святослав Шевчук торкнувся теми еміграції, вказавши, що за роки незалежності з України виїхали близько 10 мільйонів чоловік.

Раніше ми писали, що Папа Римський планує відвідати Україну в 2022 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
УГКЦПапа римський