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Голова української делегації в ПАРЄ заразилася коронавірусом

Київ, Вівторок 03 листопада 2020 20:26
Голова української делегації в ПАРЄ заразилася коронавірусом
Фото: Єлизавета Ясько (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Народна депутатка від "Слуги народу" та голова української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Єлизавета Ясько захворіла на COVID-19. Вона сьогодні отримала позитивний тест на коронавірус.

Про це депутат написала на своїй сторінці у Facebook.

Після підтвердження зараження парламентарка пішла на самоізоляцію.

"Сьогодні отримала позитивний результат тесту. Усіх, з ким контактувала останні дні, проінформувала та попросила бути в самоізоляції при можливості та використовувати всі засоби безпеки", - розповіла Ясько.

Нагадаємо, сьогодні коронавірус підтвердили у міністра екології Романа Абрамовського. Захворілий на коронавірус міністр почувається добре.

Також нещодавно стало відомо про зараження коронавірусом заступників глави Офісу президента.

Крім того, 19 жовтня голова парламенту Дмитро Разумков назвав кількість нардепів, які вже перехворіли на COVID-19.

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