Глава УГКЦ закликав владу утриматися від переслідування опонентів 

Владі слід уникати переслідування проти політичних опонентів, прикриваючись карантином в Україні, і не ухвалювати рішення, які можуть викликати суспільний протест. Про це заявив глава УГКЦ Блаженнійший Святослав під час Літургії у Патріаршому соборі Воскресіння Христового, передає РБК-Україна.

"Звертаюся до нашої влади різних рівнів. У вас сьогодні тяжкий час. Ви мусите часом приймати надзвичайно складні непопулярні рішення, створюєте кризові штаби, аби швидко реагувати на нові виклики. Знайте, що ваша Церква є разом з вами. Але водночас закликаю вас - оголосіть політичний карантин в Україні. Не приймайте в момент такого болю, страждання людей тих рішень, які потребують всенародного обговорення, загальної суспільної дискусії. Не приймайте таких рішень, які можуть створювати суспільну напругу. А ще більше - не піддавайтеся спокусі при помочі карантинних заходів здійснювати переслідування або репресії стосовно ваших політичних опонентів", - заявив Блаженнійший Святослав.

Настоятель українських греко-католиків закликав усіх до єдності та взаємопідтримки у ці складні для всього світу часи.

"Давайте перед обличчям смертельної небезпеки залишимо все те, що нас роз’єднує. І об’єднаємося у служінні нашим людям", - додав глава УГКЦ.

Як писало РБК-Україна, на думку The New York Times кримінальні провадження проти п’ятого президента України, лідера опозиції Петра Порошенка - мають ознаки політично мотивованої помсти Володимира Зеленського, який таким чином наслідує Віктора Януковича.