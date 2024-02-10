RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава ЦРУ отправится в Египет для переговоров по освобождению заложников в Газе

Фото: директор ЦРУ Уильям Бернс (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Директор ЦРУ Уильям Бернс отправится в Каир на следующей неделе. Там он обсудит освобождение заложников в Газе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AXIOS.

Бернс встретится с египетскими официальными лицами и обсудит возможность переговоров о новой сделке по обеспечению освобождения оставшихся заложников в Газе.

Президент США Джо Байден заявил в четверг в телевизионном выступлении, что он настойчиво добивается сделки.Белый дом признает, что сделка с заложниками - единственный способ добиться прекращения огня в Газе. 

Ожидается, что Бернс отправится в Египет в следующий вторник. В ЦРУ отказались комментировать график поездок Бернса.

Временные перемирия Израиля и ХАМАСа

В ноябре 2023 года боевики ХАМАС начали освобождать заложников во время перемирия с Израилем.

Ранее мы писали, что Израиль и ХАМАС согласились на новое прекращение огня 1 февраля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕгипетИзраильКатарСектор Газа