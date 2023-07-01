Глава ЦРУ звонил в Кремль, чтобы заверить, что США не причастны к мятежу Пригожина, - СМИ
Директор ЦРУ Уильям Бернс звонил начальнику ГРУ РФ Сергею Нарышкину, чтобы заверить Кремль, что Соединенные Штаты не играют никакой роли в мятеже ЧВК "Вагнера".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как отмечает издание, телефонный разговор Бернса с Нарышкиным состоялся на этой неделе и стал первым контактом на самом высоком уровне между странами после попытки мятежа в РФ.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что российский диктатор Владимир Путин стал "абсолютно" ослабленным после попытки мятежа предводителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.
Мятеж в России
Пригожин, после обвинения в сторону Минбороны России по удару по тыловым позициям "вагнеровцев", заявил о намерении "разобраться с беззаконием" и потребовал выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова.
Несмотря на то, что колонна с его наемниками решила отступить в 200 км от Москвы, планы Пригожина изрядно всколыхнули Кремль. Путин и его элита убежали из столицы и мобилизовали всех силовиков. Но мятеж быстро провалился, завершающим событием стал разговор Пригожина с Лукашенко.
Подробно о том, почему попытка госпереворота так быстро затихла, в комментарии РБК-Украина объясняли эксперты .
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