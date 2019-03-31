Голова ЦВК Азербайджану прокоментував організацію виборів в Україні

Голова Центральної виборчої комісії Азербайджану Мазахір Панахов задоволений організацією президентських виборів в Україні. Про це він повідомив в ексклюзивному коментарі кореспонденту РБК-Україна на одній з виборчих дільниць в Києві.

За словами Панахова, вибори президента України добре організовані і проходять відносно спокійно.

"Все добре організовано, вибори проходять тихо і гладко. Тому що основна вимога для демократичних виборів - щоб все було спокійно. Ніяких ексцесів поки не спостерігалося", - зазначив Панахов.

Він додав, що міжнародні спостерігачі очікували, що "політична температура буде вище, ніж на даний момент".

"Ми (міжнародні спостерігачі, - ред.) думали, що будуть сутички і конфлікти", - сказав Панахов.

Нагадаємо, що за даними Центральної виборчої комісії явка на виборах президента України на 11:00 склала 16,35%. Відомості про активність виборців у Центрвиборчком вже передали 166 виборчих округів.

Крім того, в Комітеті виборців України повідомили, що головними проблемами під час голосування на президентських виборах залишаються незаконна агітація, робота комісій, фотографування бюлетенів і провокації.