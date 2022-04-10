Глава трибуналу над Мілошевичем закликав виключити Росію з Радбезу ООН

"Дуже важливий крок, який слід зробити, - це виключити Росію з Ради безпеки, або відкликати своє право вето, або будь-яким іншим чином позбавити її можливості зупинити судовий розгляд. Ця влада, тільки подумайте про це, еквівалентна тому, що Гітлеру було надано право вето в 1944 році, щоб вирішувати, кого судити в Нюрнберзі в 1946 році", - сказав він, виступаючи на Times Radio,

При цьому він сказав, що "говорити, що нинішня система трохи зламана або недосконала, не означає Говорити, що ми не повинні докладати всіх зусиль для її поліпшення".

"Ще один спосіб - домогтися того, щоб після закінчення цього конфлікту ідентифіковані Російські потенційні обвинувачені були передані Росією", - сказав він.

За його словами, міжнародне співтовариство може бути більш готове зробити цей крок зараз, тому що російське вторгнення в Україну потрясло світ, поставивши його на межу ядерної катастрофи і змусивши звернути увагу на недоліки нинішньої системи.