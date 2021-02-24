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Голова Suzuki йде у відставку

Новость на русском → Токіо, Середа 24 лютого 2021 12:06
Голова Suzuki йде у відставку Фото: Осаму Судзукі (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова японської автомобільної корпорації Suzuki Осаму Судзукі йде у відставку. Він керував концерном близько 40 років.

Про це повідомляє агентство Kyodo.

Осаму Судзукі 91 рік. Агентство пише, що він покине свій пост після зборів акціонерів у червні і стане радником.

Зазначимо, Suzuki Motor Corporation - японська машинобудівна компанія. Компанія відома як виробник легкових (у тому числі позашляховиків) і вантажних автомобілів, мотоциклів, човнових моторів під маркою "Судзукі".

Компанія виробила 2,4 млн автомобілів і 3,2 млн мотоциклів.

Судзукі працює в компанії з 1958 року, з 1978 року він був призначений президентом і гендиректором Suzuki Motor до 2000 року, коли він перемістився на посаду голови ради директорів.

У середині минулого століття він одружився на Секо Судзукі, онучці засновника компанії Мічіо Судзукі, і взяв нинішнє прізвище, а також став спадкоємцем сім'ї Судзукі, у якої не було свого чоловічого спадкоємця.

Нагадаємо, голова концерну Samsung Лі Гон Хі помер у віці 78 років у Сеулі. Він мав проблеми зі здоров'ям після перенесеного в 2014 році серцевого нападу.

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