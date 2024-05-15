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Глава спецслужбы Британии предупредила, что Россия готовит физические атаки на Запад

Среда 15 мая 2024 16:40
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Глава спецслужбы Британии предупредила, что Россия готовит физические атаки на Запад Архивное фото: глава Центра правительственной связи Британии Анна Кист-Батлер (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская Федерация готовит физическое нападение на страны Запада, чьи разведки обеспокоены связями спецслужб Москвы с кибератаками и диверсиями.

Об этом заявила глава Центра правительственной связи Британии Анна Кист-Батлер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Ее назначили руководить операциями британской радиоразведки в мае прошлого года, и в своей первой важной речи она отметила непосредственную угрозу, исходящую от Кремля.

Она рассказала присутствующим экспертам по кибербезопасности в Бирмингеме, что, по мнению ее ведомства, Москва стремится пойти дальше, чем просто атаки в киберпространстве.

Ее агентство связи все больше обеспокоено растущими связями между российскими спецслужбами и прокси-группами для проведения кибератак, слежкой за людьми и диверсионными операциями. Она добавила, что поддержка Украины со стороны Великобритании остается устойчивой.

Также Кист-Батлер заявила, что российский диктатор Владимир Путин не отказался от своей максималистской цели по покорению населения Украины.

Угрозы нападения России на членов НАТО

После вторжения в Украину страны Запада стали опасаться, что РФ решит вторгнуться в какого-то члена НАТО. Поэтому страны стали увеличивать расходы на оборону и готовиться к самым разным сценариям.

При этом в НАТО до конца не уверены в том, что Россия таки решится напасть на Альянс. К примеру, командующий Вооруженными силами Финляндии генерал Янне Яаккола заявлял, что РФ может прямо не атаковать страны НАТО, но продолжит гибридные нападения, такие как глушение сигнала и вмешательство в выборы.

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