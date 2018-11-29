Голова Ради НБУ назвав зростання курсу долара тимчасовим явищем

Фото: Богдан Данилишин (пресс-служба НБУ)

Зростання курсів валют відбувається внаслідок ситуативних та психологічних факторів

Голова Ради Національного банку Богдан Данилишин прокоментував ситуацію на валютному ринку, що склалася після оголошення про воєнний стан в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Данилишина у Facebook.

На думку голови Ради НБУ, зростання курсів іноземних валют відбувається переважно внаслідок впливу ситуативних та психологічних факторів.

"Це все носить тимчасовий характер. Національний банк уважно відслідковує стан та тенденції валютного ринку й готовий, у разі необхідності, до проведення валютних інтервенцій з метою недопущення різких чи надмірних коливань курсу гривні. Наразі обсяг міжнародних резервів НБУ сягає 17,8 млрд доларів", - додав він.

Данилишин також вважає, що банківська система забезпечує повнофункціональний та безперебійний режим роботи. "Ліквідність банківського сектору знаходиться на рівні, що здатний повністю забезпечити своєчасне виконання зобов’язань перед клієнтами та вкладниками банківських установ", - написав він.

Голова Ради НБУ зазначив, що запровадження воєнного стану на термін 30 днів не несе безпосередніх негативних наслідків для економіки України і в даний час немає фундаментальних причин для зниження темпів економічного зростання.

"Однак, в разі наявності відповідних зовнішньополітичних факторів, можливого продовження дії воєнного стану може створити відповідні передумови для зниження темпів економічного зростання у наступному році", - вважає Данилишин.

Як повідомляло РБК-Україна, курс долара різко зріс після повідомлень про воєнний стан. Так, з 23 до 29 листопада курс на міжбанківському валютному ринку зріс на 65 копійок з 27,76 грн/долар до 28,41 грн/долар.

Нагадаємо, Верховна рада 26 листопада прийняла закон про затвердження указу президента "Про введення воєнного стану в Україні". Рішення підтримали 276 народних депутатів. Згідно з указом, який оприлюднений на сайті президента, воєнний стан в Україні запроваджується строком на 30 діб з 14:00 26 листопада. Воєнний стан вводиться у десяти областях України: Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській.