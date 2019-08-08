Голова Ради НБУ назвав причини рекордного зростання курсу гривні

З початку року 2019 року гривня зміцнилася по відношенню до долара на 9,1%, і це найкращий результат серед усіх національних валют світу. Про це написав голова Ради Національного банку Богдан Данилишин в особистому коментарі на своїй сторінці у Facebook.

Як нагадав Данилишин, 1 серпня офіційний курс долара досяг рекордно низького за три роки значення - 25,02 грн.

Голова Ради НБУ зазначив, що серйозне зміцнення гривні пов'язують з низкою причин, одна з найважливіших - різке збільшення обсягу куплених нерезидентами ОВДП.

"Дійсно, з початку року портфель ОВДП виріс в 13 разів, а загальний обсяг інвестицій нерезидентів в ОВДП за станом на кінець липня досяг 3,6 млрд. доларів. Причому особливо високими темпами нерезиденти почали купувати ОВДП з літа", - додав він.

Данилишин нагадав, що такого попиту на українські боргові папери не було з 2005-2006 років.

На його думку, причиною великого попиту є як стабілізація економіки України та отримання політичної визначеності, так і висока привабливість держоблігацій для інвесторів. "Дійсно, 15,5-16% за довгостроковими держоблігаціями - непоганий дохід для інвестора (інша справа, що це буде коштувати державі). А, якщо інвестори продавали валюту для купівлі ОВДП за більш високим курсом, ніж очікують купити при виході з держпаперів, тоді зможуть розраховувати ще й на дохід від курсової різниці", - відзначив голова Ради НБУ.

Водночас Данилишин вважає, що зміцнення гривні - це і позитивне, і в той же час негативне явище для економіки.

"У Нацбанку не турбуються з цього приводу, в його системі координат зміцнення нацвалюти - рух в потрібному напрямку. Але як бути Міністерству фінансів, для якого це не несе нічого хорошого в найважливішому для нього питанні - виконання прибуткової частини держбюджету? Справа в тому, що в бюджеті на поточний рік розрахунки зверстані, виходячи з курсу 29,4 гривень за долар. Серйозне зміцнення гривні істотно ускладнює виконання доходної частини бюджету. Наприклад, в червні держбюджет недорахувався 17,8% від запланованих надходжень. А сумарно за січень-липень план по доходах виконано лише на 96,4%", - додав він.

Зазначимо, керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,82 грн/долар. За даними опитування НБУ, до 55,1% зросла частка респондентів, яка очікує, що обмінний курс в наступні 12 місяців не перевищить 29,00 грн/долар (у I кварталі 2019 року - 42,1%).

Як повідомляло РБУ-Україна, населення України в червні 2019 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 1 161,6 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 985,6 млн доларів. Таким чином в червні чистий продаж валюти населенням становив 176,0 млн доларів.