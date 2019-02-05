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Голова Ради НБУ критикує рішення залишити облікову ставку на рівні 18%

Новини » Економіка    05.02.2019 - 13:22
Голова Ради НБУ критикує рішення залишити облікову ставку на рівні 18%
Фото: Богдан Данилишин (прес-служба НБУ)

Данилишин бачить невідповідність між монетарною політикою НБУ і цілями розвитку

Голова Ради Національного банку Богдан Данилишин критикує рішення правління НБУ залишити облікову ставку на рівні 18% річних. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Данилишина у Facebook.

Як зазначив Данилишин, рішення Нацбанку щодо збереження облікової ставки на досить високому рівні має безумовну цінність в світлі його основного завдання - забезпечення стабільності національної грошової одиниці.

"Але ці ж дії не синхронізовані з головним завданням економіки в даний момент, яка, я переконаний, полягає в прискоренні темпів зростання, що повинно знайти відображення в підвищенні рівня добробуту громадян", - написав він.

На його думку, зараз є невідповідність між пріоритетами реалізованої Нацбанком монетарної політики і пріоритетами структурної політики, орієнтованої на перехід до інноваційної моделі розвитку.

"Цю невідповідність необхідно долати. Як? Через пошук компромісних рішень між урядом (якщо він прагне до прискорення економічного зростання за рахунок переходу до інноваційно-високотехнологічної моделі економіки) і Нацбанком", - розповів голова Ради НБУ.

Голова Ради НБУ критикує рішення залишити облікову ставку на рівні 18%

Нагадаємо, Національний банк України 31 січня зберіг облікову ставку на рівні 18% річних. Як зазначається в обґрунтуванні рішення, збереження ставки на такому рівні спрямоване на зниження інфляції до цілі 5% у 2020 році.

Як повідомляло РБК-Україна, голова Ради Національного банку Богдан Данилишин запропонував переглянути політику щодо впливу контролюючих органів на ціни продукти харчування, зокрема, забезпечити державний контроль за ціноутворенням на споживчому ринку України (відновлення роботи Державної цінової адміністрації).

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