ru ua
Ср, 08 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Глава Сенату Франції анонсував швидкий візит до Києва

Новость на русском →
Париж, Середа 08 червня 2022 08:21
Глава Сенату Франції анонсував швидкий візит до Києва Фото: глава Сенату Франції анонсував швидкий візит до Києва (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Голова Сенату Франції Жерар Ларше заявив, що зовсім скоро відвідає Україну. Він прибуде в Київ на запрошення спікера Верховної ради Руслана Стефанчука.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на bfmtv.

Він також підтвердив свою підтримку України та у її прагненні щодо отримання статусу кандидата для вступу до Європейського Союзу.

"Я говорю це щиро і з усією відповідальністю, Україна написала кров'ю кілька умов, необхідних для набуття статусу кандидата", - заявив Ларше.

Спікер Сенату Франції додав, що Європейський Союз не може відвернутися від України, відмовивши у цьому статусі.

Нагадаємо, як заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колона, Україна продовжить отримувати від Парижу військову допомогу, і незабаром її передача активізується.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Париж
NEWS
Посол України закликав Ізраїль продати систему "Залізний купол"
Посол України закликав Ізраїль продати систему "Залізний купол"
DAILY
ПТСР, вигорання та синдром вцілілого: як українці борються з травмами війни
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна ПТСР, вигорання та синдром вцілілого: як українці борються з травмами війни