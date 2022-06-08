Глава Сенату Франції анонсував швидкий візит до Києва

Голова Сенату Франції Жерар Ларше заявив, що зовсім скоро відвідає Україну. Він прибуде в Київ на запрошення спікера Верховної ради Руслана Стефанчука.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на bfmtv.

Він також підтвердив свою підтримку України та у її прагненні щодо отримання статусу кандидата для вступу до Європейського Союзу.

"Я говорю це щиро і з усією відповідальністю, Україна написала кров'ю кілька умов, необхідних для набуття статусу кандидата", - заявив Ларше.

Спікер Сенату Франції додав, що Європейський Союз не може відвернутися від України, відмовивши у цьому статусі.

Нагадаємо, як заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колона, Україна продовжить отримувати від Парижу військову допомогу, і незабаром її передача активізується.

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