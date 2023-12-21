Глава СБУ обещает "сюрпризы" для РФ в 2024 году: вонзим врага "иглой в сердце"

"Мы не можем разглашать наши планы. Они должны оставаться шоком для врага. Готовим сюрпризы. Оккупанты должны понимать, что скрыться не получится. Мы повсюду найдем врага", - отметил Малюк.

Он уклонился от конкретики, но намекнул, что цели материально-технического обеспечения и военные средства на временно оккупированной территории останутся в центре внимания.

"Мы всегда ищем новые решения. Значит, "бавовна" будет гореть дальше", - в шутку сказал глава СБУ.

Поскольку боевые действия на линии фронта в последнее время продвигаются не так быстро, как хотелось бы, подвиги СБУ не только повышают моральный дух украинцев, но и наносят ущерб боевым возможностям России.

"СБУ наносит прицельные точечные удары. Вонзаем врага иглой прямо в сердце. Каждая наша спецоперация имеет определенную цель и дает свой результат. Все это в комплексе усложняет возможности Российской Федерации для ведения войны и приближает нашу победу", - подчеркнул Малюк.

По его словам, много внимания будет уделено Крыму и Черному морю, делая упор на операции украинских бойцов в этом году.

Сейчас главным проектом СБУ является беспилотник Sea Baby, что в переводе на украинский означает "малюк". Дрон несет около 850 килограммов взрывчатки и способен работать в штормовых условиях, что затрудняет его обнаружение.

"С помощью этих маленьких ребят мы постепенно вытесняем Черноморский флот РФ из Крыма", - отметил Малюк.

В июле его использовали для нападения на Керченский мост, соединяющий оккупированный Крым с материковой Россией, а также для удара по кораблям оккупантов.

"Согласно международному праву и правилам войны, это законная цель для нас. Украинское законодательство также позволяет нам атаковать этот объект. И мы должны уничтожить материально-техническое обеспечение нашего врага", - добавил глава СБУ.

Малюк отметил, что Украина тщательно рассматривает свои цели перед тем, как нанести удар - пытаясь соблюдать правила войны, в отличие от России, которая обстреливала ракетами, артиллерию и беспилотники как по военным, так и гражданским объектам.

"Планируя и готовя свои спецоперации, СБУ тщательно выбирает цели. Мы работаем на военных объектах или на тех, которые противник использует для выполнения своих боевых задач. Мы действуем полностью по нормам международного права", - подчеркнул он.

Большинство своих операций СБУ проводит на временно оккупированной территории Украины - на Донбассе, в Крыму и Черном море.

"Это наша земля, и мы будем использовать все возможные методы, чтобы освободить ее от оккупантов", - отметил Малюк.

В то же время, по его словам, когда дело доходит до планирования операций на территории России, СБУ сосредотачивается только на целях, которые используются как материально-технические коридоры для снабжения оружием - например, железнодорожный тоннель в Сибири.

"Все операции СБУ, о которых вы слышите, - это исключительно наша работа и наша уникальная техническая разработка. Эти операции стали возможны, в частности потому, что мы разрабатываем и внедряем наши технические решения", - добавил Малюк.

Операции СБУ в России

Напомним, в конце ноября источники РБК-Украина сообщили о взрыве на Байкало-Амурской магистрали, находящейся в Бурятии. Это была удачная операция СБУ, парализовавшая единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между РФ и Китаем. Он используется, в частности, для военных поставок.

Речь шла о взрыве в Северомуйском тоннеле. По данным источника, во время движения грузового поезда в тоннеле сработали четыре взрывных устройства. В РФ же поначалу говорили, что в тоннеле якобы произошел пожар из-за "замыкания кабельной сети".

А потом россияне начали утверждать, что причиной взрыва якобы является "диверсия". В России было возбуждено уголовное дело по статье "теракт".

На следующий день Служба безопасности Украины устроила новый взрыв на важнейшей стратегической железной дороге России. Был подорван еще один поезд в Бурятии.