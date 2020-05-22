Голова СБУ Баканов виявився керівником в іспанській комерційній компанії, - "Схеми"

У голови Служби безпеки України Івана Баканова виявили ще одну керівну посаду. Йдеться про іспанську фірму Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, яка займається комерцією.

Як передає РБК-Україна, відповідне розслідування провели журналісти проєкту "Схеми: корупція в деталях", оприлюднене на сайті "Радіо Свобода".

Згідно із антикорупційним законодавством, керувати приватними структурами державний службовець України не може. Однак Іван Баканов з 2015 року займає посаду "administrador único", що означає "одноосібний адміністратор". Таким чином дана особа має повноваження виконувати усі дії від імені фірми.

Вона зареєстрована у провінції Жирона. Статутний капітал фірми - 3000 євро. Вона спеціалізується на зведенні будівель та різноманітних операціях з нерухомістю. З відкритих реєстрів неможливо довідатися, чи діє компанія зараз, оскільки вона не подає річні звіти. Саме це стало причиною того, що фірма у списках податкової інспекції Іспанії значиться як порушник.

Компанія також може отримати штрафні санкції від 1200 до 60 тисяч євро - в залежності від розміру статутного капіталу.

"Засновником компанії виступає кіпрська компанія Davegra LTD, якою володіє Андрій Яковлєв, автор "Студії Квартал-95", де працював Володимир Зеленський до президентства", - уточнюється в сюжеті.

Журналісти також звернулися до Державного реєстру юридичних осіб провінції Жирона, в якій зареєстрована ця компанія. Там запевнили, що фірма діє та не ліквідована. Для припинення діяльності компанія спочатку повинна закрити всі борги.

Як говориться у 25 статті ЗУ "Про запобігання корупції", вона забороняє державним службовцям "входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку".

Іван Баканов особисто відмовився окремо коментувати цю інормацію. Проте за даними прес-служби СБУ, іспанська компанія, якою керує Баканов, є ліквідована.

"На аргумент, що в Державному реєстрі Іспанії ця компанія значиться як така, що не ліквідована, а Іван Баканов досі є її чинним одноосібним адміністратором, у пресслужбі СБУ зазначили, що з цим питанням "будуть розбиратися", - резюмували в сюжеті.

Нагадаємо, в лавах СБУ було виявлено понад півтори тисячі зрадників з 2014 року. Понад 1600 співробітників служби причетні до злочинів проти основ національної безпеки. СБУ вела розслідування щодо 26 колишніх співробітників.