Глава разведки США отозвала доступ к секретной информации для Блинкена и Салливана

По словам Габбард, на такой шаг она пошла в соответствии с директивой президента США Дональда Трампа.

"Я отозвала допуски к государственной тайне и запретила доступ к секретной информации для Энтони Блинкена, Джейка Салливана, Лизы Монако, Марка Зейда, Нормана Айзена, Летиции Джеймс, Алвина Брегга и Эндрю Вайссмана, а также для 51 подписанта письма по Хантеру Байдену", - заявила глава американской разведки.

Отмена доступов к секретной информации

Напомним, ранее об отмене доступа к секретной информации для Салливана, Блинкена и еще ряда должностных лиц времен Байдена писало Reuters.

Издание сообщало, что Трамп также отменил доступ к секретной информации для заместителя генерального прокурора Байдена Лизы Монако, которая помогала координировать реакцию Министерства юстиции на нападения сторонников Трампа на Капитолий США 6 января 2021 года.

Трамп также снял допуски с генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс и окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, оба вели дела против него.

Еще ранее Трамп аннулировал допуск к секретным данным своему предшественнику Джо Байдену. Он, ссылаясь на отчет заявил, что у экс-президента проблемы с памятью и ему нельзя доверять конфиденциальную информацию.

"Джо Байдену нет необходимости продолжать получать доступ к секретной информации. Поэтому мы немедленно отзываем допуски Джо Байдена к секретной информации и прекращаем его ежедневные разведывательные брифинги", - заявил Трамп.