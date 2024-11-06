Глава разведки Австралии предупредил о последствиях оси Китай-Иран-КНДР-Россия

Об этом заявил генеральный директор Управления национальной разведки Австралии Эндрю Ширер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Ширер заявил, что стратегическое влияние формирующейся оси, в основе которой лежат Китай и Россия, было недооценено.

"Оказание Китаем масштабной помощи двойного назначения Путину, а также экономической и дипломатической поддержки, удерживает армию Путина на поле боя в Украине, убивая невинных украинцев так же уверенно, как если бы они поставляли артиллерийские боеприпасы и ракеты", - заявил Ширер на конференции Raisina Downunder в Канберре.

Он также перечислил поставку иранских беспилотников, а также северокорейских ракет и боевых частей в Россию. Южная Корея и США говорят, что около 10 тысяч северокорейских солдат прибыли в Россию для участия ее войне против Украины.

"Это крайне тревожное стратегическое развитие событий, и мы все пытаемся его догнать и принять эффективные меры, но я думаю, что это одна из стратегических проблем нашего времени", - сказал Ширер.

Австралия является членом разведывательного партнерства Five Eyes с США, Великобританией, Канадой и Новой Зеландией. Ширер является главным советником премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе по вопросам разведки.