ru ua
Чт, 23 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Глава російської делегації в ТКГ Гризлов стане послом в Білорусі, - росЗМІ

Новость на русском →
Москва, Середа 22 грудня 2021 16:03
Глава російської делегації в ТКГ Гризлов стане послом в Білорусі, - росЗМІ Фото: глава російської делегації в ТКГ Борис Гризлов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава російської делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Борис Гризлов стане послом в Білорусі. Очікується, що він вступить на нову посаду до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство РБК.

За даними джерела видання у дипломатичних колах, кандидатуру Гризлова на посаду посла РФ у Білорусі схвалив профільний комітет Державної думи. Остаточне рішення про його призначення має ухвалити президент Росії Володимир Путін.

Інформацію про призначення Гризлова послом до Білорусі підтвердили джерела "Інтерфаксу". При цьому співрозмовник видання зазначив, що Гризлов може розпочати свої нові обов'язки до кінця поточного року.

Борис Гризлов очолює російську делегацію у ТКГ із 26 грудня 2015 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Борис Гризлов Контактна група
NEWS
Чи загрожують Україні віялові відключення світла: відповідь Міненерго
Чи загрожують Україні віялові відключення світла: відповідь Міненерго
DAILY
Стіна безпеки. Як Україна хоче відгородитися від Білорусі і що може цьому завадити
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Стіна безпеки. Як Україна хоче відгородитися від Білорусі і що може цьому завадити