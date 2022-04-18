Глава російського Центробанку чекає економічних потрясінь через санкції

Російська економіка не може довго існувати за рахунок своїх фінансових резервів. Глава Центрального банку Ельвіра Набіулліна очікує економічні проблеми вже в другому кварталі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У своїй найважливішій промові з тих пір, як 24 лютого Росія вторглася в Україну, Набіулліна заявила, що до 2024 року інфляція повернеться до цільового рівня в 4% тільки до 2024 року.

"Період, коли економіка може жити за рахунок резервів, кінцевий. І вже в другому і третьому кварталі ми вступимо в період структурних перетворень і пошуку нових бізнес-моделей", - повідомила вона.

Санкції в основному торкнулися фінансового ринку, "але тепер вони почнуть все більше позначатися на економіці", сказала вона.

"Основні проблеми будуть пов'язані з обмеженнями на імпорт і логістикою зовнішньої торгівлі, а в подальшому і з обмеженнями на експорт", - додала глава ЦБ РФ.

За її словами, російським компаніям доведеться адаптуватися. "Російським виробникам потрібно шукати нових партнерів, логістику або переходити на випуск продукції попередніх поколінь", - сказала вона.

Експортерам доведеться шукати нових партнерів і логістичні схеми, а "все це зажадає часу", сказала Набіулліна.

Вона намітила кілька заходів, які допоможуть економіці адаптуватися. За її словами, центральний банк розглядає можливість зробити продаж валютної виручки експортерами більш гнучкою, а також тестує випуск цифрових рублів, щоб росіяни могли здійснювати перекази між цифровими гаманцями.

За її словами, пілотні роботи, пов'язані з цим проектом, заплановані на другу половину року.

Російський центральний банк більш ніж подвоїв свою ключову процентну ставку до 20%, коли вступили в силу міжнародні санкції, але потім знизив її в цьому місяці до 17%, відзначивши складну економічну ситуацію і уповільнення інфляції.