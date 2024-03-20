Глава Rheinmetall предложил создать аналог израильского "Железного купола" для Европы

Заявление Армина Паппергера прозвучало на фоне того, что столицы ЕС увеличивают военные расходы из-за растущих опасений угрозы России континенту и стремятся устранить давние ограничения в существующих системах обороны.

Паппергер сказал, что противовоздушная оборона ближнего действия - это "то, что они хотят создать в Европе", указав на один из аспектов поддерживаемой Берлином инициативы "Европейский небесный щит".

"Я также считаю, что это хорошая идея - иметь европейское решение, подобное "Железному куполу"", - сказал он Financial Times.

"Железный купол" имеет дальность действия до 70 км и используется Израилем с 2011 года для перехвата ракет малой дальности.

Аналитики назвали защиту больших территорий континентальной Европы аналогичной системой надуманной, но страны ЕС вложили средства в ряд технологий противовоздушной обороны.

Другой руководитель европейского оборонного ведомства заявил, что у Европы уже есть "все возможности для создания полноценных уровней противовоздушной обороны".

Инициатива Германии

В конце 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц объявил об инициативе "Европейский небесный щит", которую он рассматривает как способ создания европейской системы противовоздушной и противоракетной обороны путем совместных закупок оборудования. К инициативе присоединилась 21 страна. Это вызвало ярость Франции, официальные лица которой считают ее стратегически запутанной и непродуманной, поскольку в ней отсутствуют системы противовоздушной обороны европейского производства, включая франко-итальянскую систему SAMP/T производства MBDA.

В феврале компания Rheinmetall заявила, что продала немецким вооруженным силам свою систему противовоздушной обороны малой дальности Skyranger 30, которая может быть использована, среди прочего, против дронов, за 600 млн евро. Разработка более интегрированных европейских систем противовоздушной и противоракетной обороны является приоритетом для Брюсселя, который подталкивает столицы к обмену технологиями, чтобы устранить пробелы в возможностях континента.

Оборонная стратегия ЕС предусматривает к 2035 году "возможности, связанные с интегрированной европейской противовоздушной и противоракетной обороной", а новое предложение, представленное Европейской комиссией в этом месяце, предполагает бюджетную поддержку блоком "европейских оборонных проектов, представляющих общий интерес". Интегрированные системы противовоздушной и противоракетной обороны были названы одним из 22 приоритетов обороноспособности ЕС, при этом Брюссель настаивал на том, чтобы государства-члены разработали "полностью совместимые возможности следующего поколения" в области противовоздушной обороны, которые работают с существующими системами НАТО.

ЕС также работает над новой оборонной стратегией, которая направлена на стимулирование совместных закупок и впервые ставит цели закупок у производителей блока, а не у США. Руководители оборонной промышленности также призвали к более тесному сотрудничеству и партнерству между компаниями, чтобы сократить дублирование и укрепить промышленную базу Европы в долгосрочной перспективе.

Роберто Чинголани, исполнительный директор Leonardo, римской аэрокосмической и оборонной группы, сказал FT, что "все разговаривают со всеми". "Мы пытаемся обсудить между компаниями возможные пути и более удобные решения", чтобы помочь защитить будущее европейских граждан.

Напомним, Европейская комиссия 5 марта представила первую в истории Европейскую оборонно-промышленную стратегию на уровне ЕС.

В Еврокомиссии также хотят, чтобы Украина приняла участие в предложенных новых схемах по увеличению совместных закупок и производственных мощностей.