Глава региона в Германии "работала" на проектную компанию "Северного потока - 2", - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ostsee Zeitung .

Как отмечает немецкое издание, Швезиг в период с сентября 2017 года по декабрь 2022 года регулярно получала электронные письма от компании Nord Stream 2 AG, учредителем которой является "Газпром".

В Ostsee Zeitung уточняют, что в письмах пресс-секретарь Nord Stream 2 AG Штеффен Эберт давал чиновнице рекомендации по продвижению российского проекта в публичном поле. В частности, он предоставлял Швезиг информацию о ходе строительства, возможной критике проекта и приглашал на имиджевые мероприятия.

Журналисты после анализа выступлений главы немецкого региона выяснили, что она внимательно прислушивалась к советам Nord Stream 2 AG. При этом издание не уточняет, какая мотивация была у чиновницы.

Стоит заметить, что Швезиг подвергается критике из-за лояльного отношения к российскому режиму и лоббирования интересов Кремля.