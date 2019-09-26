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Глава розвідки США виступив в захист працівника в скандалі з участю Трампа

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Він упевнений, що інформатор "діяв сумлінно"

Виконуючий обов'язки глави розвідки Сполучених Штатів Америки Джозеф Магуайр виступив на захист інформатора в скандалі навколо телефонної розмови Трампа і Зеленського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

За його словами, інформатор зробив правильне рішення написавши скаргу на розмови лідерів двох країн.

При цьому глава розвідки впевнений, що інформатор "діяв сумлінно" і завжди дотримувався закону.

"Я вважаю, що все в цьому питанні є безпрецедентним", - підкреслив Магуайр.

При цьому він виступив на захист свого рішення, згідно з яким не передав негайно текст скарги в комітети секретної служби. Глава розвідки пояснив, що документ "зачіпає складні й чутливі питання" і міг бути оприлюднений тільки після того, як президент США дав згоду на публікацію стенограми його телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в США опублікували скаргу співробітника розвідки на розмова між президентами США та України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. Інформатор заявив, що чиновники Білого дому були "глибоко стурбовані" телефонною розмовою, який відбувся між лідерами двох держав 25 липня цього року.

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