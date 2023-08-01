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Глава Raiffeisen Bank рассказал, когда банк сможет покинуть российский рынок

Фото: Raiffeisen Bank (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Raiffeisen Bank International изменил крайний срок продажи своей российской дочерней компании. Ранее он планировал покинуть РФ до конца сентября.

Об этом заявил генеральный директор банка Йоган Штробль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на AML Intelligence.

"Ранее мы называли 30 сентября как наиболее раннюю возможную дату выделения, и сейчас этот крайний срок кажется неправдоподобным", - сказал глава банка.

Также он сообщил, что он продолжит работу над вариантом и сейчас рассматривает конец декабря как возможный крайний срок для выделения российских активов.

Продажа активов в РФ также возможна

Штробль добавил, что RBI все еще рассматривает возможность продажи своих российских активов.

Он пояснил, что неофициальный анализ показывает, что в этой области достигнут больший прогресс, чем в запланированном отделении.

Raiffeisen Bank International в России

Банк не продал свой бизнес после вторжения РФ в Украину и продолжил работать на российском рынке. В феврале Управление по контролю за иностранными активами США начало расследование операций RBI в России, частично оккупированных территориях Украины и Сирии.

Raiffeisen Bank International более половины своей прибыли в прошлом году получил на территории России, где он заработал 2 млрд евро.

Недавно Reuters писало, что Raiffeisen Bank International откладывает выход из России в надежде на окончание войны.

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