Глава Raiffeisen Bank рассказал, когда банк сможет покинуть российский рынок

"Ранее мы называли 30 сентября как наиболее раннюю возможную дату выделения, и сейчас этот крайний срок кажется неправдоподобным", - сказал глава банка.

Также он сообщил, что он продолжит работу над вариантом и сейчас рассматривает конец декабря как возможный крайний срок для выделения российских активов.

Продажа активов в РФ также возможна

Штробль добавил, что RBI все еще рассматривает возможность продажи своих российских активов.

Он пояснил, что неофициальный анализ показывает, что в этой области достигнут больший прогресс, чем в запланированном отделении.

Raiffeisen Bank International в России

Банк не продал свой бизнес после вторжения РФ в Украину и продолжил работать на российском рынке. В феврале Управление по контролю за иностранными активами США начало расследование операций RBI в России, частично оккупированных территориях Украины и Сирии.

Raiffeisen Bank International более половины своей прибыли в прошлом году получил на территории России, где он заработал 2 млрд евро.

Недавно Reuters писало, что Raiffeisen Bank International откладывает выход из России в надежде на окончание войны.