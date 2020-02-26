Глава Приватбанку назвав реальним ризик повернення банку Коломойському

В даний час існує реальний ризик", що українські суди можуть прийняти рішення про повернення "ПриватБанку" його екс-власникам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову. Про це заявив голова правління банку Петро Крумханзл, пише The Financial Times.

Як зазначив Крумханзл, також існує ризик, що Верховна рада ухвалить законопроект про виведені з ринку банки у варіанті, який дасть право колишнім акціонерам "ПриватБанку" на "щедру компенсацію".

Глава банку, вважає, що все це може призвести до кризи відмови МВФ надати кредитну лінію.

За його словами, основної шкоди не принесе фінансовий удар, а підрив довіри до нового уряду України.

"Якщо риторика зміниться і позиція МВФ стане негативною, то багато інвесторів фактично почнуть виводити вкладені в країну гроші", - вважає він.

Як нагадав Крумханзл, на сьогодні Ігор Коломойський подав близько 800 позовів в українські суди у справі "ПриватБанку".

Видання зазначає, що під тиском міжнародних кредиторів президент України Володимир Зеленський заявляв, що він підтримує націоналізацію "ПриватБанку", однак був менш категоричний у питанні про повернення банку екс-власникам.

Крумханзл заявив, що у нього немає впевненості в тому, що Зеленський має правильної картини ситуації, оскільки всі його уявлення виходять від його оточення.

Як повідомляло РБК-Україна, видання Financial Times у вересні опублікувало статтю "Київ обговорює питання "ПриватБанку" з Коломойським, незважаючи на скандал на 5,5 млрд доларів".

У той же час президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону 10 жовтня заявив, що не обговорював питання "ПриватБанку" з колишнім власником банку Ігорем Коломойським.