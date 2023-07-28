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Глава президентской гвардии Чиани назвал себя новым лидером Нигера

Фото: Солдаты Вооруженных сил Нигера (wikipedia.org)
Автор: Дмитрий Браславский

Генерал Абдурахман Чиани объявил себя новым лидером Нигера после недавнего переворота в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление, которое приводит BBC.

Глава президентской гвардии Нигера, также известный как Омар Чиани, организовал захват власти в стране в среду. Его подразделение захватило действующего президента страны Мохаммеда Базума.

Базум был первым избранным лидером Нигера, сменившим другого с момента обретения независимости страны в 1960 году.

В настоящее время считается, что Базум находится в нормальном состоянии и все еще находится в плену у собственной охраны.

Что известно о Чиане

62-летний генерал Чиани возглавлял президентскую гвардию с 2011 года, а в 2018 году бывший президент Махамаду Иссуфу присвоил ему звание генерала. Он также был связан с попыткой государственного переворота против экс-президента в 2015 году, но в суде отрицал это.

Выступая в телеобращении, генерал Чиани сказал, что его хунта пришла к власти из-за ряда проблем в Нигере, включая отсутствие безопасности, экономические проблемы и коррупцию, среди прочего.

Он также обратился к глобальным союзникам Нигера, заявив, что хунта будет уважать все международные обязательства страны, а также права человека.

Госпереворот в Нигере

В среду, 26 июля, военнослужащие президентской гвардии заблокировали доступ к резиденции президента Нигера Мохамеда Базума. Отдельные СМИ сообщали о попытке госпереворота.

"Мы, Силы обороны и безопасности, решили положить конец режиму президента Базума", - говорилось в видеообращении военных.

Солдаты предостерегли от любого иностранного вмешательства, добавив, что они будут уважать жизнь и здоровье Базума. Соединенные Штаты Америки осудили госпереворот в Нигере и призвали освободить Базума.

решительно осуждает государственный переворот в Республике Нигер и внимательно следит за дальнейшим развитием событий.

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