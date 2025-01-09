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Глава Пентагона о войне в Украине: у РФ есть преимущества, но она не полностью доминирует

Вашингтон, Четверг 09 января 2025 09:33
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Глава Пентагона о войне в Украине: у РФ есть преимущества, но она не полностью доминирует Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

У России нет всех преимуществ в войне против Украины, как кажется. Кремль сталкивается со все большим количеством вызовов, которые усложнят попытки зафиксировать свои "успехи".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Пентагона Ллойда Остина, которого цитирует Bloomberg.

Он отметил, что даже если россиянам удастся получить все от войны в Украине, это дорого им будет стоить в будущем.

"Существует мнение, что Россия имеет здесь преимущество и имеет все козыри. У нее есть некоторые преимущества, но она не полностью доминирует в этом уравнении. И если она получит то, что хочет, это будет дорого стоить в будущем", - считает Остин, который скоро покинет пост главы Пентагона.

Он отметил, что это соображение должно быть учтено командой Дональда Трампа в любых попытках прекращения огня.

Остин добавил, что россияне также имеют вызовы, поэтому обратились к КНДР и Ирану за оружием и людьми. Между тем Украина продолжает наращивать свой потенциал.

Глава Пентагона отметил, что оккупация больших территорий Украины потребует значительных ресурсов от России даже в случае прекращения огня.

Встреча в формате "Рамштайн"

Напомним, сегодня, 9 января, в Германии состоится 25-я встреча союзников Украины. Представители администрации Джо Байдена в последний раз примут участие в заседании Контактной группы по обороне Украины.

В Польше уже заявили, что это может последняя встреча в таком формате, поскольку после смены власти в США формат "Рамштайн" может измениться.

Западные СМИ сообщают, что США приготовили для Украины значительный пакет помощи, который объявят в рамках "Рамштайна".

Что известно о 25 встрече в формате "Рамштайн" и чего ждать Украине - в нашем материале.

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