Глава Пентагона о войне в Украине: у РФ есть преимущества, но она не полностью доминирует
У России нет всех преимуществ в войне против Украины, как кажется. Кремль сталкивается со все большим количеством вызовов, которые усложнят попытки зафиксировать свои "успехи".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Пентагона Ллойда Остина, которого цитирует Bloomberg.
Он отметил, что даже если россиянам удастся получить все от войны в Украине, это дорого им будет стоить в будущем.
"Существует мнение, что Россия имеет здесь преимущество и имеет все козыри. У нее есть некоторые преимущества, но она не полностью доминирует в этом уравнении. И если она получит то, что хочет, это будет дорого стоить в будущем", - считает Остин, который скоро покинет пост главы Пентагона.
Он отметил, что это соображение должно быть учтено командой Дональда Трампа в любых попытках прекращения огня.
Остин добавил, что россияне также имеют вызовы, поэтому обратились к КНДР и Ирану за оружием и людьми. Между тем Украина продолжает наращивать свой потенциал.
Глава Пентагона отметил, что оккупация больших территорий Украины потребует значительных ресурсов от России даже в случае прекращения огня.
Встреча в формате "Рамштайн"
Напомним, сегодня, 9 января, в Германии состоится 25-я встреча союзников Украины. Представители администрации Джо Байдена в последний раз примут участие в заседании Контактной группы по обороне Украины.
В Польше уже заявили, что это может последняя встреча в таком формате, поскольку после смены власти в США формат "Рамштайн" может измениться.
Западные СМИ сообщают, что США приготовили для Украины значительный пакет помощи, который объявят в рамках "Рамштайна".
Что известно о 25 встрече в формате "Рамштайн" и чего ждать Украине - в нашем материале.
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