Глава Пентагона: США увеличивают присутствие своих сил в Южной Корее

Чиновник рассказал, что во время переговоров с министром обороны Южной Кореи Ким Ен Хеном и министром иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Юлем они договорились о дальнейшем повышении оперативной совместимости и укреплении расширенного сдерживания.

В частности, США и Южная Корея расширяют сотрудничество по ядерному и стратегическому планированию в рамках Консультативной группы по ядерным вопросам.

"Мы увеличиваем регулярное развертывание американских стратегических сил на Корейском полуострове", - отметил Остин.