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Глава Пентагона: США увеличивают присутствие своих сил в Южной Корее

Фото: Ллойд Остин, глава Пентагона (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США продолжают увеличивать развертывание своих сил на Корейском полуострове. Сотрудничество между Вашингтоном и Сеулом расширяется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина в ходе пресс-конференции.

Чиновник рассказал, что во время переговоров с министром обороны Южной Кореи Ким Ен Хеном и министром иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Юлем они договорились  о дальнейшем повышении оперативной совместимости и укреплении расширенного сдерживания. 

В частности, США и Южная Корея расширяют сотрудничество по ядерному и стратегическому планированию в рамках Консультативной группы по ядерным вопросам.

"Мы увеличиваем регулярное развертывание американских стратегических сил на Корейском полуострове", - отметил Остин.

 

Переброска войск КНДР в Россию

Стоит заметить, что главы МИД и Минобороны Южной Кореи посетили Вашингтон на фоне отправки северокорейских военных в Россию.

Как отметил госсекретарь США Энтони Блинкен, в Курской области уже зафиксировали около 8 тысяч северокорейских солдат. Они могут начать участие в боевых столкновениях с украинскими воинами уже в ближайшие дни.

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ПентагонСоединенные Штаты АмерикиЮжная Корея