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Глава Пентагона провел отдельные переговоры с Резниковым и Шойгу: известны детали

Фото: Ллойд Остин, глава Пентагона США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Глава Пентагона Ллойд Остин в течении дня провел телефонные разговоры с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Одной из тем обсуждений стала война в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

По данным ведомства, в ходе переговоров с Шойгу Остин подчеркнул важность поддержания связи в условиях продолжающихся боевых действий в Украине. Больших подробностей обсуждений не раскрывается. Это уже второй разговор двух министров с начала войны.

При этом во время разговора с Резниковым глава Минобороны США подтвердил непоколебимую позицию его страны в отношении поддержки украинского народа в условиях войны.

"Госсекретарь Остин также подчеркнул неизменную поддержку международного сообщества в укреплении силы Украины и сохранении способности Украины защищать себя в будущем. Два лидера пообещали оставаться в тесном контакте", - сказано в сообщении Пентагона.

Напомним, ранее Остин заверял, что США планируют предоставить Украине системы противовоздушной обороны настолько быстро, насколько это физически возможно.

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ПентагонРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиАлексей РезниковСергей Шойгу