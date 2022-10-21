Глава Пентагона провел отдельные переговоры с Резниковым и Шойгу: известны детали

По данным ведомства, в ходе переговоров с Шойгу Остин подчеркнул важность поддержания связи в условиях продолжающихся боевых действий в Украине. Больших подробностей обсуждений не раскрывается. Это уже второй разговор двух министров с начала войны.

При этом во время разговора с Резниковым глава Минобороны США подтвердил непоколебимую позицию его страны в отношении поддержки украинского народа в условиях войны.

"Госсекретарь Остин также подчеркнул неизменную поддержку международного сообщества в укреплении силы Украины и сохранении способности Украины защищать себя в будущем. Два лидера пообещали оставаться в тесном контакте", - сказано в сообщении Пентагона.