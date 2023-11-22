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Глава Пентагона сравнил Израиль и Украину: сталкиваются с безжалостными врагами

Фото: Ллойд Остин, глава Пентагона (flickr by U.S. Secretary of Defense)
Автор: Иван Носальский

Украина и Израиль сейчас сталкиваются с безжалостными врагами, которые пытаются их уничтожить.

Об заявил министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"И Украина, и Израиль сталкиваются с безжалостными врагами, которые стремятся их уничтожить. И мы видим, что Иран разжигает конфликт и в Газе, и в Украине, вооружая ХАМАС и (российского диктатора Владимира - ред.) Путина”, - подчеркнул министр. 

По его словам, террористические группировки и воинственные диктаторы пытаются подорвать международный порядок во всем мире. 

"Это момент глобального вызова. Но не стоит заблуждаться, Соединенные Штаты способны продолжать оказывать мощную поддержку Украине, равно как и поддерживать Израиль в трудную минуту", - добавил он. 

"Рамштайн-17"

Напомним, сегодня, 22 ноября, состоялась очередная встреча контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"). 

В ходе выступления перед встречей министр обороны США Ллойд Остин призвал союзников предоставить Украине системы противовоздушной обороны для того, чтобы защитить мирных украинцев зимой. 

Также он отметил, что партнеры Украины создали еще одну коалицию в рамках обороны нашей страны. Она касается усиления противовоздушной обороны.

Более детально о первых итогах "Рамштайна" можете узнать в материале РБК-Украина

 

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