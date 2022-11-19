НАТО не будет вовлечено в войну с Россией, - глава Пентагона

Остин отметил, что как Российская Федерация, так и Китай стремятся к тому миру, где сила имеет право, где споры разрешаются силой.

"Не ошибайтесь: нас не втянут в войну Путина, но США поддерживают Украину и будут защищать территорию НАТО", - подчеркнул он в своем выступлении.

Российская война против Украины может повлечь за собой опасную спираль распространения ядерного оружия, подчеркнул генерал Остин.

"При этом коллеги-автократы Путина вполне могут заключить, что получение ядерного оружия даст им собственную лицензию на охоту", - отметил глава Пентагона, однако резюмировал, что такого не будет.