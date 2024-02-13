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Глава Пентагона Остин поучаствует в "Рамштайне"

Фото: министр обороны США Ллойд Остин (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Министр обороны США Ллойд Остин сможет поучаствовать во встрече "Рамштайн". Главу Пентагона выпишут из больницы.

Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, передает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию брифинга.

Глава Пентагона планирует принять участие в онлайн-заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое состоится 14 февраля. По словам Сингх, состояние политика оценивают как хорошее. "По ожиданиям, министра Остина выпишут из больницы до конца дня".

"Министр все еще намерен принять участие в завтрашнем онлайн-заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, в частности произнесет вступительное слово, которое будет транслироваться в прямом эфире", - добавила представитель Пентагона Сабрина Сингх.

Остин еще находится в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.

Встреча "Рамштайн"

Заседание министров обороны в формате "Рамштайн" запланировано на 14 февраля 2024 года в Брюсселе. Это будет 19-я встреча в таком формате.

К слову, мы писали, что на встрече будет доклад коалиции о передаче F-16 украинским военным.

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