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Глава Пентагона о будущем "Рамштайне": Будем поддерживать Украину, пока будет нужно

Фото: Глава Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В Германии на следующей неделе состоится заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" при участии около 50 государств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина во время пресс-конференции в Вашингтоне.

На встрече прежде всего будет обсуждаться то, в чем больше всего сейчас нуждается Киев, и что ему необходимо для достижения успеха в будущем.

"Мы будем поддерживать Украину, пока это будет нужно, и по всему, что я вижу со стороны наших союзников и партнеров, они чувствуют то же самое. Поэтому мы остаемся единственными в наших усилиях", - подчеркнул министр обороны США.

Напомним, следующее заседание партнеров по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится 20 января.

Детальнее о новой встрече в формате "Рамштайн" и чего от нее ожидать - в материале РБК-Украина.

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