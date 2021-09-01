Глава Пентагону запевнив Зеленського в підтримці у боротьбі з Росією

Зеленський, у свою чергу, висловив співчуття американській стороні у зв'язку із загибеллю військових в Афганістані. Він зазначив, що українські військові були поруч з "вашими хлопцями" в Афганістані, допомагали зберегти життя тисяч людей. Президент України зазначив, що відразу після його прибуття в США американський і український прапори були приспущені на честь загиблих героїв в Афганістані.

"Ми прекрасно розуміємо це, тому що теж втрачаємо військових на сході України, де восьмий рік йде війна і де Україна захищає свій суверенітет і незалежність", - сказав він.

Зеленський висловив задоволення з приводу того, що Сполучені Штати підтримують Україну і подякував міністру оборони за підтримку і за те, що США "визнають суб'єкт цієї війни". Він також висловив подяку за збільшення військової допомоги з боку США і за реабілітаційну підтримку поранених на сході. Президент зазначив, що угоди, підписані між міністерствами оборони, - це крок вперед у відносинах між країнами.

"Зараз складно говорити, наскільки історичними будуть ці документи і як вони виводять відносини на новий рівень, але я точно дуже цього хочу", - заявив він.