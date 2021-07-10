Глава Пентагону: Росія і Китай намагаються підірвати стабільність і порядок у світі
США продовжуватимуть консультуватися з Францією з приводу викликів з боку Росії в Європі та інших регіонах. Також загрозу становить дії Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву за підсумками зустрічі у Вашингтоні глави Міноборони США Ллойда Остіна і міністра Збройних сил Франції Флоранса Парлі.
У повідомленні йдеться, що виклики з боку РФ в Європі та в інших частинах викликають стурбованість Вашингтона і Парижа.
"Ллойд Остін запевнив, що США продовжать консультації з Францією з цього та інших питань", - наголошується в заяві.
Міністри також торкнулися теми виклику з боку Китаю.
"Сьогодні, деякі наші суперники намагаються підірвати стабільний і відкритий порядок, який ми підтримуємо. Наприклад, в Індо-Тихоокеанському регіоні Франція є ідеальним партнером США в міру того, як ми зміцнюємо наші спільні інтереси в регіоні", - наводить військове відомство слова Остіна.
Нагадаємо, згідно з інформацією Пентагону, з 2010 року Росія і Китай продовжують розробляти нові ядерні бомби. США, тим часом зменшує вагомість ядерної зброї у своїй стратегії національної безпеки.