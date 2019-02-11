Глава Пентагону прибув до Афганістану з неоголошеним візитом

Чисельність американських військ у Афганістані поки що не знизиться

Исполняющий обязанности министра обороны Соединенных Штатов Америки Патрик Шанахан в понедельник, 11 февраля, прибыл в Афганистан с необъявленным визитом для встреч с высокопоставленными военными и афганскими чиновниками. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на "Радио Свобода".

Глава Пентагона сообщил журналистам, что во время переговоров с афганскими лидерами намерен подчеркнуть необходимость достижения мира с талибами.

Кроме того, Шанахан отметил, что не получал указаний от Белого дома по снижению численности американских войск в Афганистане с нынешних 14 тысяч.

Отметим, часть лидеров Афганистана выступает против мирного соглашения с талибами, тогда как талибы пока отказываются вести переговоры с правительством в Кабуле, называя их марионетками Запада.

Напомним, в начале февраля президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что США ежегодно тратили на войну в Афганистане 50 миллиардов долларов, отметив, что стране необходимо "разумно тратить деньги".