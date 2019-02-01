Трамп розповів, скільки США щорічно витрачали на війну в Афганістані

Фото: Дональд Трамп (gettyimages.com)

Глава США зазначив, що війни за участю його країни повинні остаточно закінчитися

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Штати щорічно витрачали на війну в Афганістані 50 мільярдів доларів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter Трампа.

Глава США заявив, що країні необхідно "розумно витрачати гроші".

"Я "успадкував" повний безлад у Сирії і Афганістані, "нескінченні війни", сповнені необмежених витрат і смертей. Під час моєї кампанії я дуже твердо сказав, що ці війни повинні остаточно закінчитися. Ми витрачаємо 50 мільярдів доларів на рік в Афганістані... Сирія була обтяжена ІДІЛ, поки я не прийшов. Ми скоро знищимо 100% Халіфату, але будемо уважно за ними стежити. Настав час вертатися додому і через багато років розумно витрачати наші гроші. Деякі люди повинні порозумнішати!" - підкреслив Трамп.

Нагадаємо, президент Афганістану Ашраф Гані закликав Трампа не виводити американські війська з Афганістану. Зокрема, Гані відправив лист главі США з проханням залишити частину військ у країні. У посланні наголошується, що можливий висновок американських військ після 20 років викликає занепокоєння в афганському суспільстві.

Як писало РБК-Україна раніше, США серйозно налаштовані з приводу виведення своїх військ із цієї республіки, підкреслив держсекретар США Майкл Помпео.

Додамо, раніше представники Штатів і радикального руху "Талібан" у ході переговорів у Катарі домовилися вивести іноземні війська з Афганістану.