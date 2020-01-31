Глава ПАРЄ проведе зустріч делегатів України, РФ, Латвії, Литви, Естонії

Голова Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Хендрік Дамс заявив, що хоче зібрати за одним столом представників делегацій Росії, Латвії, Литви, Естонії, Грузії та України, щоб спробувати врегулювати суперечності між ними. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю росЗМІ.

Він заявив, що така зустріч планується у майбутньому.

"Я хотів би мати можливість зібрати людей за одним столом, щоб обговорити найбільш чутливі питання. І це те, що я планую зробити в майбутньому", - сказав Дамс.

При цьому голова ПАРЄ додав, що результат такої зустрічі "буде зрозумілий пізніше".

Нагадаємо, 29 січня ПАРЄ затвердила повноваження російської делегації в повному обсязі. За ратифікацію повноважень делегації проголосували 96 парламентаріїв, проти 44, утрималися - 7.

Відзначимо, 27 січня в Страсбурзі розпочалася зимова сесія ПАРЄ, в якій повернулася українська делегація. Україна повернулася після осінньої паузи. Тоді було прийнято рішення призупинити участь у засіданнях ПАРЄ, оскільки Асамблея повернула повноваження російської делегації.