Глава ОВА Донецької області назвав кількість загиблих за добу: стало більше жертв у Краматорську

У неділю, 10 квітня, в результаті російських обстрілів в Донецькій області загинули ще дві людини - у Вугледарі та Іванівці. Четверо отримали поранення: 2 в Іванівці, 1 в Слов'янську і 1 в Покровську.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява голови ОВА Донецької області Павла Кириленка.
Також збільшилася кількість жертв ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська - ще 5 людей загинули і ще 5 звернулися за допомогою з пораненнями.
Всього після атаки російських військових на залізничний вокзал Краматорська загинули 57 осіб, 114 отримали поранення. При цьому серед загиблих - 5 дітей.
"Зараз неможливо встановити кількість жертв у Волновасі та Маріуполі. Кожен військовий злочинець буде покараний!" - зазначив Кириленко.
Нагадаємо, російські окупанти завдали два ракетних удари по залізничному вокзалу Краматорська вранці 8 квітня, коли на станції було багато людей, які чекали евакуаційний поїзд.
Після обстрілу Краматорська Зеленський заявив, що це буде одним зі звинувачень на трибуналі проти Росії.
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