Глава "Оператора ГТС України " закликав ЄС зупинити "Північний потік-1"

Як зазначив Макогон, експорт газу до ЄС повинен зменшуватись швидкими темпами і це повинно відбуватись за рахунок скорочення транзиту через "Північний потік-1".

"Вже зараз цей газогін може бути зупинений без значних проблем для європейських споживачів, а необхідні обсяги тимчасово може транспортувати українська та польська ГТС, що значно посилить безпеку наших газогонів", - додав він.

За його словами, вже всім зрозуміло, що жодні нові газогони з Росії не посилюють енергетичну безпеку країн ЕС, а навпаки тільки посилюють залежність від РФ. "Єдиний вихід - повне ембарго або суттєве зменшення обсягів закупівлі газу з РФ та активний пошук альтернативних постачальників газу", - написав він.

Макогон зазначив, що "Оператор ГТС" повністю підтримує позицію уряду щодо введення повного ембарго на російські енергоносії. "Впевнені, що ЄС вже зараз може повністю відмовитись від російської нафти (110 млрд доларів у 2021) та LNG (7,3 млрд доларів у 2021), що значно вдарить по доходам у бюджет агресора", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, Російський енергетичний монополіст "Газпром" заявив у середу, що призупинив постачання газу в Болгарію і Польщу через відмову цих країн платити за газ в рублях.